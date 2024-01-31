رياح قوية.. ضباب كثيف وأجواء غائمة غدا

ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة جزئيا على الولايات الشمالية للوطن غدا الخميس مع ضباب كثيف خلال الصبيحة.

وحسب النشرة اليومية لمصالح الأرصاد الجوية، تبين ضباب كثيف يميز المناطق الساحلية للوطن. مع طقس غائم جزئيا على المناطق الشمالية . ورياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية. في حين تبقى الأجواء مشمسة على المناطق الجنوبية مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا على الجنوب مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة تتراوح بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 14و 18 درجة بالمناطق الداخلية. ومن 17 إلى 27 درجة بالمناطق الجنوبية.

للإشارة ستشهد الولايات الشرقية للوطن تغير في الوضعية الجوية بداية من يوم الجمعة بسبب دخول منخفض للضغط الجوي. بينما الأجواء تبقى مستقرة على الولايات الوسطى والغربية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في اتصال مع “النهار أونلاين” أن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية على الولايات الوسطى والغربية طيلة أيام الأسبوع. مع ضباب كثيف خلال الصباح بالولايات الساحلية والقرب ساحلية مع سحب سفلى.

وأشارت بن رقطة أنه وبداية من يوم الجمعة ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشرقية بسبب منخفض للضغط الجوي. أين ستكون الأجواء غائمة وغير مستقرة مع تساقط أمطار تكون على شكل زخات على المناطق الساحلية الشرقية والقرب ساحلية على غرار جيجل، سكيكدة، عنابة، بجاية، قسنطينة وسوق اهراس

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