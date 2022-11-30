رياح قوية على السواحل وأمطار رعدية على 9 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على الولايات الشرقية.

وحسب نشرية خاصة حذرت المصالح من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. حيث تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 50 ملم محليا.

كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

الولايات المعنية هي: أم البواقي، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، قالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة وجيجل

من جهتها حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة.

حيث سيستمر هبوب الرياح إلى غاية منتصف ليلة اليوم.

على سواحل بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.