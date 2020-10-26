رياح قوية على طول الشريط الساحلي تتعدى 70كم/سا

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بحري يخص السواحل الغربية بهبوب رياح قوية تتعدى 70كم/سا.

وجاء في التنبيه أن البحر سيكون هائج وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار طيلة نهار اليوم.

أما السواحل المعنية فهي: وهران، أرزيو، مستغانم وتنس

وفي تنبيه بحري ثاني، أفاد مصالح الأرصاد الجوية أن طول الشريط الساحلي سيعرف هبوب رياح قوية تتعدى 60 كم/سا.

وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج سيصل إلى 3.5 أمتار طيلة نهار اليوم.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي،الغزوات، سكيكدة،عنابة، جيجل، ازفون،بجاية، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، بني صاف، وهران، الغزوات، عنابة والقالة.