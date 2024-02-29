رياح قوية على 14 ولاية

حذرت الديوان الوطني للارصاد الجوية في نشرية خاصة من هبوب رياح ساحلية بحرية على 14 ولاية.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية ابتدآءً من اليوم على الساعة 06 سا 00 د إلى غاية الساعة 15 سا 00 د.

والولايات المعنية هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

ومن المتوقع ان تكون سرعة الرياح من 60 إلى 70 كلم/سا، وتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا.

وفي نشرية اخرى حذر الديوان من هبوب رياح ساحلية غربية، ابتدآءًا من اليوم على الساعة 03 سا 00 د إلى غاية الساعة 18 سا 00 د.

كما تقدر سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا، وتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا .

والولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية.

وإبتدآءً من اليوم على الساعة 18 سا 00 د إلى غاية يوم الغد على الساعة 09 سا 00 د هيوي رياح ساحلية بحرية غربية، جنوبية غربية تصل سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا.

تخص الولايات التالية: الشلف، الجزائر، تيبازة.

في حين ستعرف الولايات التالية: وهران، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان رياح غربية، جنوبية غربية تصل سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا.

وذلك ابتدآءً من اليوم على الساعة 18 سا 00 د إلى غاية يوم الغد على الساعة 03 سا 00د.