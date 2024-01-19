رياح قوية على هذه الولايات اليوم وغدا

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشرية خاصة، تُفيد بهبوب رياح جد قوية على عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصدر، ستهب رياح قوية غربية جنوبية غربية، تقدر سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا. ابتدءا من اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة مساء، لتستمر إلى غاية يوم غد السبت.

وتخص هذه النشرية ولايات تيبازة، والشلف، ومستغانم، ووهران، وعين تموشنت، وتلمسان.

كما ستهب رياح قوية غربية تقدر سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا، على كل من ولايات تيزي وزو، وبومرداس، والجزائر. بداية من يوم غد السبت على الساعة السادسة مساء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

أمطار ورياح وبرد شديد غدا السبت

هذا وكشفت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف عودة الأجواء الممطرة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية للوطن، طقسا ممطرا. فيما ستعرف المناطق الغربية، طقس ممطر إلى مشمس.

هذا وستصل سرعة الرياح، بالمناطق الشمالية، إلى 60 كلم/سا.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

هذا وستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و32. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.