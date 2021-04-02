رياح قوية في الجنوب وعلو أمواج تصل إلى المترين على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.

أما الولايات المعنية: بشار، البيض، تندوف، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون.

وفي تنبيه بحري، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا يخص السواحل الوسطى والشرقية.

وجاء في التنبيه أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج سيصل إلى المترين إلى غاية الساعة 15:00 زوالا.

أما السواحل المعنية: بوهارون، الجزائر العاصمة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس وتنس.