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رياح قوية في الجنوب وعلو أمواج تصل إلى المترين على هذه الولايات

أخبار الجزائر
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رياح قوية في الجنوب وعلو أمواج تصل إلى المترين على هذه الولايات
بقلم أمينة لعلالي

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.
أما الولايات المعنية: بشار، البيض، تندوف، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون.

وفي تنبيه بحري، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا يخص السواحل الوسطى والشرقية.

وجاء في التنبيه أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج سيصل إلى المترين إلى غاية الساعة 15:00 زوالا.
أما السواحل المعنية: بوهارون، الجزائر العاصمة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس وتنس.


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