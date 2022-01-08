رياح قوية في هذه الولايات الجنوبية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

في حين ذكر تنبيه الأرصاد الجوية، أن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم.

حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000م، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 15 و 20 سم. بكل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف وميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أمس الجمعة، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد.

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وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا. وتساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة 09:00 من اليوم السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، سطيف.

في حين حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر. والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها مابين 800 و900 متر.

وأضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء باردة، حيث ستتراوح درجات الحرارة خلال الصبيحة مابين -2 إلى 2 درجات على المناطق الداخلية ولن تتعدى 8 درجات على المناطق الساحلية. كما ستصل إلى – 5 خلال الليل على النعامة، البيض، باتنة، خنشلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد. وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 50 ملم محليا، ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من اليوم. وتتعلق الولايات المعنية بكل من عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.