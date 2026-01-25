رياح قوية قد تصل إلى 100 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الإثنين.

واشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى الولايات المعنية بالرياح هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة. البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة و أولاد جلال.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذر ديوان الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الإثنين. وهذا في كل من عين تيموشنت، وهران، مستغانم. معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

