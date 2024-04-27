أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل هبوب هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم على عدة ولايات جنوب البلاد.

وأوضح بيان للمصالح نفسها، أن الرياح هبوب الرياح يستمر إلى غاية الساعة 21:00 اليوم.

والولايات المعنية فهي: الوادي، المغير، تقرت، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون. تندوف، أدرار، برج باجي مختار، إن صالح، تمنراست وإليزي.

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