رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال عبر هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على المناطق على عدة مناطق من الوطن.

وأوضح تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، أن هبوب الرياح يخص المناطق الجنوبية و المناطق الداخلية الغربية و الوسطى. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما بخصوص الولايات المعنية فهي: الجزائر العاصمة، تيبازة، جيجل، وهران، عين تيموشنت، سكيكدة، تلمسان، مستغانم. بجاية، النعامة، البيض، المنيعة، الجلفة، الشلف، باتنة، المسيلة، بشار، الأغواط، غرداية، بني عباس، تيميمون وتمنراست.

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