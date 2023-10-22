رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، باستمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة وتيسمسيلت.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بهبوب هذه الرياح هي: تيارت، البيض، الجلفة، الأغواط، غرداية، النعامة، بشار، بني عباس، المنيعة وتيميمون.