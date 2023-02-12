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قناة النهار

رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية

بقلم قناة النهار
رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية
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رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية

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رابط دائم : https://nhar.tv/2QcZ3
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