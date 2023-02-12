قناة النهار رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 11:19 شارك غرِّد أرسل 49 0 رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2QcZ3 اقرأ أيضا "طالع هابط: كارثة بالطريق السيار إتجاه العفرون.. " قريب مات ويتم الذراري قناة النهار 09 فيفري أمطار رعدية بداية من يوم غد الخميس بهذه الولايات..التفاصيل قناة النهار 05 فيفري فاسألوا : ليس المؤمن بالطعان قناة النهار 27 جانفي الفنانة السورية شكران مرتجى: التاريخ يشهد بأن أهل الجزائر كسرو الحصار وهذا من شيمهم قناة النهار 09 فيفري مستغانم : جنة العارف..مؤسسة للتنمية المستدامة تحافظ على رونقها الأندلسي قناة النهار 09 فيفري الشيخ النوي: الحماية المدنية الجزائرية تقدم الواجب في تركيا وسوريا.. شرفتونا قناة النهار 09 فيفري قسنطينة : أمين..جامعي يعمل في حظيرة للسيارات رغم الإعاقة قناة النهار 10 فيفري وزير الصناعة : قانون الإستثمار جلب عدة مستثمرين عرب قناة النهار 30 جانفي "الحماية المدنية الجزائرية في سوريا :" عملية الإنقاذ ليست سهلة ولكننا نعمل وفق خُطط مدروسة قناة النهار 08 فيفري 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي