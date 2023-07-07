رياح قوية.. موجة حر قياسية تتعدى 46 درجة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر بدرجات حرارة قياسية. تتعدى 46 درجة يومي الجمعة والسبت.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من إرتفاع قياسي في درجات الحرارة التي ستتراوح مابين 43 و46 درجة تحت الظل. على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. تيسمسيلت، تيارت، عين الدفلى، الجلفة، البويرة، المسيلة، المدية، باتنة، ميلة، وقسنطينة.

وحذرت ذات المصالح من موجة حر تصل إلى 50 درجة على ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار،عين صالح.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية بداية من التاسعة صباحا إلى السادية مساء على ولايات البيض، سعيدة، تيارت.