رياح قوية.. موجة حر قياسية تضرب 17 ولاية إلى غاية الإثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأحد.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من إستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية. الدنيا تصل إلى 38 درجة مئوية و القصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الإثنين. على ولايات أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار و ورقلة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من

تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية. الدنيا تصل إلى 38 درجة مئوية و القصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الإثنين. على ولايات الوادي، تقرت، المنيعة و غرداية.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا. على ولايات النعامة، البيض، تيارت، و الاغواط.

وفي تنبيه ٱخر أعلنت عن تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الاحد على ولايات المسيلة، الجلفة، اولاد جلال، المغير.