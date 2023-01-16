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قناة النهار

رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين ..

بقلم قناة النهار
رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين ..
رياح قوية
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رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين ..

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رابط دائم : https://nhar.tv/SjY3B
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