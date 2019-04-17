رياح قوية وأجواء من صافية إلى مغشاة اليوم

تتوقّع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا.

لتصبح مغشاة على المناطق الساحلية وكذا المناطق الداخلية الغربية ليلا مع أجواء حارة على المناطق الداخلية الوسطى والغربية.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل الغربية والوسطى.

بينما على المناطق الجنوبية الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق الجنوبية

الرياح تكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 30 كم/سا على شمال الصحراء، وتكون متغيرة الإتجاه على منطقة الواحات.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 31 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.