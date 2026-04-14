رياح قوية وأمطار تتعدى 60 ملم عبر هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات جد معتبرة على الولايات الشرقية من البلاد، وهبوب رياح قوية على بعض المناطق نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة 15:00 من زوال اليوم الثلاثاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، بسكرة ،المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، الأغواط والبيض.

