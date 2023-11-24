رياح قوية وأمطار جد غزيرة على 25 ولاية اليوم

حذرت نشرية خاصة من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن وهبوب رياح إلى غاية الثالثة بعد زوال الجمعة.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد. تتراوح كميتها ما بين 40 و60 ملم وقد تتعدى 80ملم محليا. إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة.

وستخص الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من هبوب رياح قوية بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، الجلفة، بسكرة، المغير، أولاد جلال.