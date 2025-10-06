رياح قوية وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية هي: تمنراست، برج باجي مختار و إن قزام.

كما تتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية بداية من الساعة 09:00 من نهار اليوم، ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، وهذا على ولايات مستغانم والشلف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور