رياح قوية وأمطار رعدية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية هي: النعامة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر. بالإضافة إلى ولايات غليزان، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

كما حذر تنبيه آخر من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين، على ولايات النعامة، البيض وبشار.

