رياح قوية وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا وهبوب رياح قوية نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة و الطارف.

وحسب تنبيه ثان ستشهد ولايتي ورقلة و غرداية، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

هذا ومن المرتقب تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على ولايات النعامة ،البيض وبشار.

فيما ستعرف ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 21:00.

وبخصوص الولايات المعنية فهي اليزي، جانت وتمنراست.

