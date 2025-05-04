رياح قوية وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد بعض المناطق الشرقية للبلاد تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا. وهذا على كل من ولايات بجاية، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، بسكرة، الوادي، تقرت وورقلة. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع ذات المصالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، غرداية، المنيعة وورقلة.

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