رياح قوية وأمطار رعدية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمطار رعدية تصل إلى 40 ملم محليا.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار والرياح هي كل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران. إضافة إلى مستغانم، الشلف، تيبازة، العاصمة. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة صباحا من الجمعة.

وفي نشرية بحرية خاصة، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على أغلب الشريط الساحلي.

وذكر التنبيه ذاته، أن السواحل المعنية هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، ارزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الجمعة.