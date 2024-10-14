رياح قوية وأمطار رعدية تتعدى 40 ملم اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية بتسجيل هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة على عدة ولايات اليوم.

وأوضح المصدر ان الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على كل من ولايات النعامة و البيض.

كما ستشهد كل من ولايات البيض،سيدي بلعباس، سعيدة ،الأغواط ،الجلفة ،تيارت ،معسكر ،غليزان ،تيسمسيلت و المدية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40ملم بولاية تندوف إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبكل من ولايتي بشار وبني عباس سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40ملم إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.