رياح قوية وأمطار رعدية تضرب هذه الولايات

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب هذه الولايات
بقلم م . فيصل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

واوضحت ذات المصالح أن النشرية صالحة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة الغد الأحد لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء الغد الأحد

والولايات المعنية هي كل من الأغواط، بشار، تيارت، الجلفة، سعيدة، البيض والنعامة.

ومن جهة اخرى أعلنت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى غاية 25 ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل ومست كل من تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999054

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com