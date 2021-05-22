رياح قوية وأمطار رعدية تضرب هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

واوضحت ذات المصالح أن النشرية صالحة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة الغد الأحد لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء الغد الأحد

والولايات المعنية هي كل من الأغواط، بشار، تيارت، الجلفة، سعيدة، البيض والنعامة.

ومن جهة اخرى أعلنت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى غاية 25 ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل ومست كل من تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت.