رياح قوية وأمطار رعدية تضرب 48 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح جد قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف الليل، وهذا على ولايات تيسمسيلت، غليزان. الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، غرداية وتندوف.

كما توقع ذات المصالح، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل، والولايات المعنيةهي: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس. بالإضافة إلى تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، البليدة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، الأغواط، البيض والنعامة.

