رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات الجزائر والبليدة، تيارت، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة هبوب رياح قوية نهار اليوم.

وهذا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

كما حذر تنبيه آخر من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي بشار، البيض، النعامة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، الأغواط، غليزان، الجلفة، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، باتنة، برج بوعريريج، البويرة والمسيلة.

