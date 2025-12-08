رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، نهار اليوم الإثنين، على عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: أدرار، إن صالح و تمنراست

كما أفاد تنبيه آخر باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين، على ولايات تمنراست، إن قزام و برج باجي مختار

