رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت. وهذا على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة وعين الدفلى.

بالإضافة إلى ولايات الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت، تلمسان، تبسة وخنشلة.

وأفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم، والولايات المعنية هي الطارف ، قالمة ، تيزي وزو و بجاية.

كما حذر تنبيه للأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت.

والولايات المعنية هي: وهران، الجزائر العاصمة، المسيلة، النعامة، البيض، الأغواط، المنيعة، تيميمون، الوادي، تقرت، ورقلة واليزي.

