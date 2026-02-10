رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاذ الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليومز

والولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

كما أفاد تنبيه آخر بهبوب رياح قوية بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. وهذا على ولايات المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، تيارت والأغواط.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات الطارف،عنابة، سكيكدة، جيجل، قالمة وقسنطينة. استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

