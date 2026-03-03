رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

والولايات المعنية: الوادي، المغير، بسكرة، باتنة و المسيلة.

وأفاد تنبيه ثانٍ بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية: الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، المنيعة، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار وإن صالح

كما ستشهد ولايتي اليزي و تمنراست تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 21:00