رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الثلاثاء عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، النعامة. بالإضافة إلى ولايات البيض، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، خنشلة و تمنراست.

وحسب تنبيه ثان ستشهد ولايات بشار، بني عباس وتندوف، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 19:00 اليوم الثلاثاء.

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