رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات الطارف، أم البواقي، خنشلة، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، تبسة وباتنة. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم، بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما تتوقع هبوب رياح قوية على بعض الولايات الغربية على غرار الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان. بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 اليوم.

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