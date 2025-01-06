رياح قوية وأمطار رعدية على عدة ولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كما أفاد تنبيه آخر، بتسجيل هبوب رياح قوية بداية من الساعة 15:00 اليوم، ويستمر إلى غاية منتصف الليل. والولايات المعنية هي كل من الجزائر العاصمة، تيبازة، مستغانم، وهران وعين تموشنت.

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