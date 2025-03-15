رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن اليوم السبت.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات الجزائر، تيبازة، تبسة، الشلف، عين الدفلى. خنشلة، المدية، بومرداس، بسكرة و البليدة ستشهد تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية.

ومن المنتوقع ان يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت.

كما ستشهد ولاية تمنراست زوابع رملية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور