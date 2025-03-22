رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات ورقلة، الوادي، غرداية، تقرت، تمنراست، إليزي، المنيعة، المغير. بسكرة وأولاد جلال ستشهد تساقط أمطار رعدية مع هبوب رياح قوية.

وهذا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الأحد.

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