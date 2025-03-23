رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم الأحد، على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران، مستغانم. غليزان وورقلة، ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية منتصف الليل.

ومن المتوقع كذلك، استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. وهذا على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، اليزي، إن صالح، أدرار، تمنراست وإن قزام.

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