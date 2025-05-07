رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرياح على عدة ولايات من الوطن اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، تساقط الأمطار سيكون بكميات معتبرة محلياوهذا على ولايات الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة. أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

كما ستشهد الولايات الجنوبية على غرار ورقلة، المنيعة وتيميمون هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

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