رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية واستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه لذات المصالح، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على ولايات الوادي، المغير، تقرت وورقلة.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت.

كما أفاد تنبيه آخر للأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، على ولايات أولاد جلال، المغير، تقرت، ورقلة. إليزي، إن صالح، أدرار، المنيعة، غرداية وتيميمون.

حيث سيكون هبوب الرياح بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

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