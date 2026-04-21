رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية هي: المدية، البويرة، برج بوعريريج، تندوف وتمنراست.

كما أفاد تنبيه آخر بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، وهذا على ولايات تمنراست وإن قزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور