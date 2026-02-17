رياح قوية وأمطار رعدية على 14 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة الثالثة 15:00 من زوال اليوم.

والولايات المعنية هي: تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

كما حذر تنبيه آخر، من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة 15:00 من زوال اليوم. وهذا على ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، خنشلة وتبسة.

