رياح قوية وأمطار رعدية على 19 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة وهبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تسجيل هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم على ولايات بومرداس،الجزائر العاصمة، البيض، بشار، بني عباس.

وفي تنبيه ٱخر حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات سوق أهراس،تبسة،أم البواقي،خنشلة،سطيف،برج بوعريريج،المسيلة،الجلفة،البويرة،المدية،عين الدفلى،تيزي وزو،بومرداس و تمنراست