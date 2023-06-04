رياح قوية وأمطار رعدية على 30 ولاية اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بهبوب رياح قوية واستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم.

وأوضحت المصالح استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على كل من ولاية: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، أولاد جلال. بالإضافة إلى ولاية المغير، بسكرة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما أصدرت ذات المصالح تنبيه ثان يحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. على الولايات التالية: بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية والجلفة.

هذا وستشهد كل من ولاية تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس وتلمسان، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية فجر يوم غد الإثنين. حسب مصالح الأرصاد الجوية.

كما سيستمر هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية منتصف نهار اليوم على بعض ولايات الجنوب. وهي الوادي، تقرت، ورقلة وغرداية.