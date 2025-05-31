رياح قوية وأمطار رعدية على 6 ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات نهار اليوم السبت.

وحذّرت ذات المصالح في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. على ولايات إن صالح ، أدرار ، برج باجي مختار ، جانت.

ومن المتوقع أن يكون هبوب الرياح بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما أفاد تنبيه آخر للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً، على ولايتي إليزي وجانت. وهذا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت إلى غاية الساعة 21:00 ليلاً.

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