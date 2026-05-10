رياح قوية وأمطار رعدية غدا الاثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الاثنين.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، ستشهد ولايات الأغواط، البيض، النعامة، بشار بني عباس أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية على ولايات البيض، النعامة، بشار، برج باجي مختار.

هذا وستشهد ولايات النعامة، بشار، برج باجي مختار تشكل زوابع رملية.

