رياح قوية وأمطار رعدية غدا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من شرق البلاد يوم غد الثلاثاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، سوق أهراس، قالمة. قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج وأم البواقي ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا يوم غد.

ومن المرتقب كذلك تسجيل هبوب رياح قوية على ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة.

