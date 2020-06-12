رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية، وكذا هبوب رياح قوية على بعض الولايات الغربية والوسطى الغربية.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه لها، أن الأمطار ستتساقط على ولايات جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة وباتنة.

وأفاد الديوان، أن الأمطار المتساقطة ستتعدى كميتها 25 ملم، بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية فجر غد الجمعة.

كما حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50/سا على ولايات مستغانم، الشلف وتيبازة.

كما أن الرياح ستكون متوقعة إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة.