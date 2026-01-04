رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، معسكر، مستغانم. غليزان، تيارت، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت و أم البواقي.

وأفاد تنبيه آخر باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، وهذا على ولايات الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، باتنة، تبسة و خنشلة.

كما ستشهد بعض الولايات الجنوبية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية هي: ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، إن صالح و تمنراست.

