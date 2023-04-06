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قناة النهار

رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب

بقلم قناة النهار
رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب
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رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب

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