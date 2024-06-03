رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على 19 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة برياح قوية على الولايات الشمالية وشمال الصحراء اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات تلمسان، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أم البواقي، تبسة و خنشلة.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تبسة، خنشلة، الوادي، تقرت و ورقلة.